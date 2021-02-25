Домашнее задание первоклассника поставило в тупик доктора наук 

Доктор математических наук Кит Йейтс из Великобритании поделился домашним заданием семилетней дочери, с решением которого он не смог справиться. Задачу он опубликовал в своем аккаунте @Kit_Yates_Maths в Twitter.

На картинке из задания изображен полукруг. В вопросе говорится: «Правда или ложь? Эта фигура имеет два прямых угла. Объясните свой ответ». Йейтс написал, что даже его знаний не хватает, чтобы подсказать ребенку правильное решение.

Позже доктору наук удалось найти в интернете правильный ответ на вопрос, авторы которого считают, что утверждение ложно. Дело в том, что дети могут приложить фигуру к углу страницы тетради и понять, что у них получается не прямой угол.

Однако Йейтс не согласен с решением. Он отметил, что при увеличении масштаба можно будет увидеть, что касательные к полукругу в данной точке будут составлять прямой угол с диаметром.