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Домашнее задание первоклассника поставило в тупик доктора наук 

Мария Грибова 7 часов назад
Домашнее задание первоклассника поставило в тупик доктора наук
Фото: @Kit_Yates_Maths
Доктор математических наук Кит Йейтс из Великобритании поделился домашним заданием семилетней дочери, с решением которого он не смог справиться. Задачу он опубликовал в своем аккаунте @Kit_Yates_Maths в Twitter.
На картинке из задания изображен полукруг. В вопросе говорится: «Правда или ложь? Эта фигура имеет два прямых угла. Объясните свой ответ». Йейтс написал, что даже его знаний не хватает, чтобы подсказать ребенку правильное решение.
Позже доктору наук удалось найти в интернете правильный ответ на вопрос, авторы которого считают, что утверждение ложно. Дело в том, что дети могут приложить фигуру к углу страницы тетради и понять, что у них получается не прямой угол.
Однако Йейтс не согласен с решением. Он отметил, что при увеличении масштаба можно будет увидеть, что касательные к полукругу в данной точке будут составлять прямой угол с диаметром.
Ранее «Рамблер» писал о том, что мужчина инсценировал свое похищение, чтобы пропустить работу.
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