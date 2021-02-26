Фото со змеей озадачило пользователей сети 

Пользователи Сети пытаются найти змею в поле. Об этом массовом поиске даже написал таблоид The Sun. Дело в том, что пресмыкающееся им оказалось крайне сложно.

Житель Австралии сделал снимок во время прогулки и предложил пользователям Facebook самостоятельно отыскать на нем рептилию. Однако снимок вызвал много споров. Даже когда он указал на змею.

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«Что же, меня бы укусили и я бы стоял на ней, потому что ничего не видел, пока не прочитал комментарии», — констатировал один из юзеров. Другой признал, что «не видит на снимке ничего, кроме травы и кустарников».

Рептилией на снимке оказался ромбический питон, обитающий не только в Австралии, но и в Новой Гвинее, архипелаге Бисмарка и на северных Соломоновых островах. Змея не ядовита, но имеет достаточно большие клыки, раны от которых могут быть глубокими.