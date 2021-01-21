Морской слон и сурикат: в Сети показали помешавших съемкам диких животных 

Пользователь Жоаким Кампа (Joaquim Campa) запустил в Twitter новый тред. Он опубликовал серию снимков любопытных животных, которые помешали фотографам снимать дикую природу.

Самыми бесстрашными оказались лисы и белки. Но кому-то удалось встретиться и с более необычными животными. Например, фотографу Арту Вулфу, снимающего для журнала Australian Geographic, кажется, повезло больше всех. Его и его супругу застали врасплох морские слоны. Они снимали королевских пингвинов на острове Южная Джорджия, и животные решили прилечь прямо на них:

"Ее раздавили несколько из этих очаровательных животных весом более 100 кг, они рыгали и принюхивались. Опасности быть фотографом дикой природы!".

"Рамблер" собрал галерею снимков, на которых дикие животные оказались не против сделать фото на память.