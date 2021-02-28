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В США родился щенок с шестью лапами и двумя хвостами 

Мария Грибова 6 часов назад
В США родился щенок с шестью лапами и двумя хвостами
Фото: Facebook/Skippers-Journey
В американском штате Оклахома родился щенок по кличке Шкипер, у которого две пары задних лап и два хвоста. Из всего помета он единственный обладает такой особенностью. Об этом сообщает News.ru.
Ветеринары установили, что у щенка две области таза, два нижних мочевыводящих пути и две репродуктивных системы. Также у животного наблюдаются признаки расщелины позвоночника, что в будущем может привести к мышечной слабости и параличу.
Специалисты отметили, что зачастую такие животные рождаются уже мертвыми или же погибают почти сразу после появления на свет.
Хозяева щенка завели для него страницу в Facebook, на которую подписаны более 50 тысяч человек.
Ранее «Рамблер» писал о том, что эксперт перечислил виды телефонного мошенничества.
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