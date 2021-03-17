Кричащих от страха посетителей аттракционов будут штрафовать 

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Популярные парки аттракционов, закрытые на год из-за пандемии коронавируса, начнут штрафовать посетителей за крики. Об этом сообщает Metro.

Руководство Калифорнийской ассоциации парков развлечений предложило запретить посетителям аттракционов кричать от страха во время катания. Также гостям будут предложены защитные маски для предотвращения распространения инфекции.

Новые правила коснутся нескольких тематических парков штата Калифорния в США. Подобные ограничения для аттракционов уже ввела Япония почти год назад.