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Кричащих от страха посетителей аттракционов будут штрафовать 

Мария Грибова 14 часов назад
Кричащих от страха посетителей аттракционов будут штрафовать
Фото: depositphotos.com
Популярные парки аттракционов, закрытые на год из-за пандемии коронавируса, начнут штрафовать посетителей за крики. Об этом сообщает Metro.
Руководство Калифорнийской ассоциации парков развлечений предложило запретить посетителям аттракционов кричать от страха во время катания. Также гостям будут предложены защитные маски для предотвращения распространения инфекции.
Новые правила коснутся нескольких тематических парков штата Калифорния в США. Подобные ограничения для аттракционов уже ввела Япония почти год назад.
Ранее «Рамблер» писал о том, на что обратить внимание при покупке щенка.
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