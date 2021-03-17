Кинологи объяснили, на что обратить внимание при покупке щенка

Российская кинологическая федерация (РКФ) составила чек-лист ответственного собаковода.
"Когда заводишь собаку, то изначально понимаешь, что четвероногий любимец – это только твоя забота как минимум на 15 лет. И это не только кормление и ежедневные прогулки. Собака должна быть воспитанной и знать хотя бы основные команды, за ее здоровьем нужно регулярно следить, тратить деньги на средства по уходу и покупку корма. Поэтому тем, кто хочет завести собаку, необходимо очень хорошо все обдумать, ведь ответственный владелец – это не просто статус, это ежедневная работа, которая всегда вознаграждается счастливым вилянием хвоста любимой собаки",
В первую очередь Голубев посоветовал ответственно подойти к выбору породы. Потенциальному хозяину следует задуматься, для каких целей ему нужна собака: для охраны дома, для уютных вечеров или для совместных прогулок.
Кроме того, важно проверить необходимые документы и клеймо:
"Нередко в дополнение к клеймению заводчики чипируют щенков (наличие чипа особенно важно для тех, кто планирует путешествовать с питомцем)",
Третьим пунктом глава РКФ назвал регулярные занятия с питомцем. По словам эксперта, дрессировать собаку нужно с первых минут ее появления в доме:
"Она должна как можно раньше усвоить те правила, по которым вы будете с ней жить".
Помимо прочего, Голубев напомнил о важности необходимой экипировки для домашнего любимца, необходимости убирать за ним во время прогулок и регулярно посещать ветеринара:
"Нужно понимать, что важнее всего думать на несколько ходов вперед и не дожидаться серьёзных проблем со здоровьем любимца. Для этого достаточно несколько раз в год посещать ветеринарного врача для проверки".