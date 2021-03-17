Кинологи объяснили, на что обратить внимание при покупке щенка

Российская кинологическая федерация (РКФ) составила чек-лист ответственного собаковода.

"Когда заводишь собаку, то изначально понимаешь, что четвероногий любимец – это только твоя забота как минимум на 15 лет. И это не только кормление и ежедневные прогулки. Собака должна быть воспитанной и знать хотя бы основные команды, за ее здоровьем нужно регулярно следить, тратить деньги на средства по уходу и покупку корма. Поэтому тем, кто хочет завести собаку, необходимо очень хорошо все обдумать, ведь ответственный владелец – это не просто статус, это ежедневная работа, которая всегда вознаграждается счастливым вилянием хвоста любимой собаки",

- рассказал РИА Новости президент РКФ Владимир Голубев

В первую очередь Голубев посоветовал ответственно подойти к выбору породы. Потенциальному хозяину следует задуматься, для каких целей ему нужна собака: для охраны дома, для уютных вечеров или для совместных прогулок.

Кроме того, важно проверить необходимые документы и клеймо:

"Нередко в дополнение к клеймению заводчики чипируют щенков (наличие чипа особенно важно для тех, кто планирует путешествовать с питомцем)",

- пояснил Голубев.

Третьим пунктом глава РКФ назвал регулярные занятия с питомцем. По словам эксперта, дрессировать собаку нужно с первых минут ее появления в доме:

"Она должна как можно раньше усвоить те правила, по которым вы будете с ней жить".

Помимо прочего, Голубев напомнил о важности необходимой экипировки для домашнего любимца, необходимости убирать за ним во время прогулок и регулярно посещать ветеринара: