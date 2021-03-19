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Веселые фотографии, которые доказывают, что мужчины — это взрослые дети
BigPicture.ru
1 час назад
Говорят, что первые 40 лет детства самые сложные в жизни мужчины И глядя на фотографии героев нашего обзора, с этим можно согласиться! Только посмотрите, как трудно этим «огромным дядькам» прятать в себе внутренних детей! Но они стараются!
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Он просто обязан был это сделать!
Фото:
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А потом женщины мучают себя изнурительными диетами!
Фото:
BigPicture.ru
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Когда думал, что остался один дома.
Фото:
BigPicture.ru
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У каждого мужчины должно быть такое фото, вне зависимости от возраста!
Фото:
BigPicture.ru
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Когда елку украшал муж.
Фото:
BigPicture.ru
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Когда попросила парня сделать фото.
Фото:
BigPicture.ru
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Кот на заднем плане немного шокирован.
Фото:
BigPicture.ru
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Так делал каждый мужчина!
Фото:
BigPicture.ru
9/10
Картонные коробки… Классика!
Фото:
BigPicture.ru
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Просто папа решил украсить ребенка пластиковыми фруктами.
Фото:
BigPicture.ru
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