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Веселые фотографии, которые доказывают, что мужчины — это взрослые дети

BigPicture.ru
1 час назад
Говорят, что первые 40 лет детства самые сложные в жизни мужчины И глядя на фотографии героев нашего обзора, с этим можно согласиться! Только посмотрите, как трудно этим «огромным дядькам» прятать в себе внутренних детей! Но они стараются!
Он просто обязан был это сделать!
1/10 Он просто обязан был это сделать!
Фото: BigPicture.ru
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А потом женщины мучают себя изнурительными диетами!
2/10 А потом женщины мучают себя изнурительными диетами!
Фото: BigPicture.ru
Когда думал, что остался один дома.
3/10 Когда думал, что остался один дома.
Фото: BigPicture.ru
У каждого мужчины должно быть такое фото, вне зависимости от возраста!
4/10 У каждого мужчины должно быть такое фото, вне зависимости от возраста!
Фото: BigPicture.ru
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Когда елку украшал муж.
5/10 Когда елку украшал муж.
Фото: BigPicture.ru
Когда попросила парня сделать фото.
6/10 Когда попросила парня сделать фото.
Фото: BigPicture.ru
Кот на заднем плане немного шокирован.
7/10 Кот на заднем плане немного шокирован.
Фото: BigPicture.ru
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Так делал каждый мужчина!
8/10 Так делал каждый мужчина!
Фото: BigPicture.ru
Картонные коробки… Классика!
9/10 Картонные коробки… Классика!
Фото: BigPicture.ru
Просто папа решил украсить ребенка пластиковыми фруктами.
10/10 Просто папа решил украсить ребенка пластиковыми фруктами.
Фото: BigPicture.ru
Безумный мир,Фото,
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