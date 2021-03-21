Большая панда напала на сотрудника зоопарка 

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В бельгийском зоопарке Pairi Daiza произошел неприятный инцидент. Большая панда напала на сотрудника в субботу. Несмотря на полученные травмы, угрозы жизни нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

По неустановленным на данный момент причинам опытный смотритель зоопарка оказался «в непосредственном контакте с четырехлетней большой пандой Тиан Бао в предназначенном исключительно для сотрудников коридоре». Животное нанесло рабочему травмы ноги и руки.

«Быстрое вмешательство сотрудников и посетителей, находившихся рядом, позволило отогнать животное, не причинив ему вреда»,

— отметили представители зоопарка, добавив, что потерпевшему сразу оказали первую помощь, затем его госпитализировали.