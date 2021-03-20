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Ученые нашли древнюю “крылатую” акулу

Александра Нечаева
4 часа назад
Окаменелый скелет обнаружили палеонтологи в Мексике, сообщает журнал Science, в котором было опубликовано и описание до этих пор неизвестной акулы.
Новый вид акулы был назван Aquilolamna milarcae, она обитала в водах мирового океана около 93 миллионов лет назад и внешне больше была похожа на ската: длинные плавники акулы в размахе достигали около 2 метров.
По мнению палеонтологов, “крылатая” акула питалась планктоном, а необычные плавники использовала для того, чтобы не перевернуться в воде. Форма тела Aquilolamna milarcae отличалась от внешнего вида других известных науке акул по причине того, что ей, в отличие от последних, не было необходимости быстро плыть за добычей.
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