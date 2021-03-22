Морской лев запрыгнул в лодку и съел всю рыбу

Морской лев запрыгнул в лодку к мужчине, который кормил пеликанов, и попал на видео. На ролик обратило внимание издание Uniland.
На кадрах видно, как мужчина стоит на корме лодки, которая на полной скорости мчится по волнам, и при этом кормит рыбой птиц, вьющихся над судном.
По мнению пользователей Twitter, на видео можно увидеть самцов птицы-фрегата или американских бурых пеликанов. Внезапно к птицам присоединился голодный морской лев.
Животное неожиданно вынырнуло из воды и облокотилось ластами о борт лодки. Мужчина хотел угостить нежданного гостя рыбой, но морской лев самостоятельно засунул голову в контейнер и съел добычу, а затем вернулся в море и уплыл.