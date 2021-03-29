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Мужчина сел на затаившегося в унитазе питона

Мария Грибова
30 минут назад
В таиландской провинции Самутпракан двухметровый питон затаился в туалете. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Мужчина по имени Сомчай заметил пресмыкающиеся только после того, как сел на унитаз.
«Сажусь и чувствую, что в меня что-то уперлось. Тогда я посмотрел вниз и увидел змею»,
— поделился пострадавший.
Сначала мужчина надеялся, что сможет прогнать питона струей чистящего средства, но тот не сдвинулся с места. И тогда Сомчай вызвал специалистов, которые справились с задачей и вывезли пресмыкающееся за пределы деревни и после осмотра отпустили.
Безумный мир,Видео,
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