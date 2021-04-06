Вахтовика сдуло ураганным ветром в Норильске

В Сети появилось видео, на котором вахтовика сдувает ветром. Инцидент произошел в городе Норильск. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте @zhitvnorilsk.
На записи видно, как одетый в болоньевый костюм мужчина готовится выйти на улицу, где поднялась сильнейшая буря. Съемку ведет неизвестный мужчина, судя по всему приятель героя ролика. Когда вахтовик открывает дверь, его буквально сносит ветром.
Попасть обратно в помещение мужчине удается лишь с помощью своего коллеги, который втаскивает его за шиворот куртки.