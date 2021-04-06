Вахтовика сдуло ураганным ветром в Норильске

В Сети появилось видео, на котором вахтовика сдувает ветром. Инцидент произошел в городе Норильск. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте @zhitvnorilsk.

На записи видно, как одетый в болоньевый костюм мужчина готовится выйти на улицу, где поднялась сильнейшая буря. Съемку ведет неизвестный мужчина, судя по всему приятель героя ролика. Когда вахтовик открывает дверь, его буквально сносит ветром.