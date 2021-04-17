Геймер месяцами дурачил Белый дом и общался с первой леди

Необычная ситуация произошла в Вашингтоне. Так, СМИ шумно обсуждают выходку геймера Кейси Монтегю, одурачившего Белый дом.
Так, Монтегю изображал из себя члена Ассоциации корреспондентов и репортера Daily Mail и несколько месяцев общался с администрацией Белого дома. При этом он делал это настолько талантливо, что подвоха не заметил никто.
Геймер делал вид, что из-за коронавируса не может посещать брифинги, а параллельно узнавал личные данные людей из окружения президента США. Смотрите видео, чтобы узнать об изощренном обмане Монтегю и о том, как он раскрылся.