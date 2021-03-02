Как не стать жертвой телефонных аферистов 

С каждым годом способы кражи денег у простых людей становятся все более изощренными. Мошенники придумывают новые схемы обмана, на которые ведутся многие люди. Несмотря на прогресс их методом взаимодействия с жертвами по-прежнему остается телефон, поэтому будьте бдительны, если разговариваете с сотрудникам своего банка.

Ежедневно в СМИ появляются новости о том, как аферисты с помощью телефонного звонка крадут миллионы, оформляют кредиты и скрываются с деньгами. Если их вычисляют, то появляются новые рабочие колл-центры. Люди без совести крадут деньги у тех, кто зарабатывает их честным трудом. Они действуют настолько профессионально, что на их звонки ведутся не только пожилые люди.