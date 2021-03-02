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Как не стать жертвой телефонных аферистов 

Елизавета Назарова 5 часов назад
С каждым годом способы кражи денег у простых людей становятся все более изощренными. Мошенники придумывают новые схемы обмана, на которые ведутся многие люди. Несмотря на прогресс их методом взаимодействия с жертвами по-прежнему остается телефон, поэтому будьте бдительны, если разговариваете с сотрудникам своего банка.
Ежедневно в СМИ появляются новости о том, как аферисты с помощью телефонного звонка крадут миллионы, оформляют кредиты и скрываются с деньгами. Если их вычисляют, то появляются новые рабочие колл-центры. Люди без совести крадут деньги у тех, кто зарабатывает их честным трудом. Они действуют настолько профессионально, что на их звонки ведутся не только пожилые люди.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые обнаружили новую угрозу для человечества из-за глобального потепления.
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