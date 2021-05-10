Мужчина 10 лет притворялся слепым ради пенсии

Итальянец на протяжении десяти лет притворялся полностью слепым и получал пенсию по инвалидности. Об этом пишет РИА Новости.

67-летний житель города Кротоне с поддельными документами о слепоте водил машину. Его задержали сотрудники Финансовой гвардии Италии, когда он был за рулем.