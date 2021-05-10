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Мужчина 10 лет притворялся слепым ради пенсии

Анна Арсеньева
7 часов назад
Итальянец на протяжении десяти лет притворялся полностью слепым и получал пенсию по инвалидности. Об этом пишет РИА Новости.
Мужчина 10 лет притворялся слепым ради пенсии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
67-летний житель города Кротоне с поддельными документами о слепоте водил машину. Его задержали сотрудники Финансовой гвардии Италии, когда он был за рулем.
Мошенника разоблачили в рамках общенационального расследования. Финансовая гвардия проверяла всех получателей пособия по инвалидности.
Безумный мир,РИА Новости,
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