Спасение застрявшего детеныша кита сняли на видео

Детеныш кита застрял в одном из шлюзов лондонской Темзы. Видео спасения опубликовал пользователь Gareth Furby в Twitter.

Кита длиной три-четыре метра заметили в шлюзе на юго-западе города вечером 9 мая. Очевидцы вызвали на место спасателей. До их прибытия сотрудник порта Лондона поливал детеныша водой.

Пожарные и водолазы смогли извлечь кита к часу ночи. Его перевезли в более комфортное место для оценки повреждений.

За операцией по спасению наблюдали сотни людей.