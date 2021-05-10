Спасение застрявшего детеныша кита сняли на видео

Детеныш кита застрял в одном из шлюзов лондонской Темзы. Видео спасения опубликовал пользователь Gareth Furby в Twitter.
Кита длиной три-четыре метра заметили в шлюзе на юго-западе города вечером 9 мая. Очевидцы вызвали на место спасателей. До их прибытия сотрудник порта Лондона поливал детеныша водой.
Пожарные и водолазы смогли извлечь кита к часу ночи. Его перевезли в более комфортное место для оценки повреждений.
За операцией по спасению наблюдали сотни людей.
Предположительно, в шлюзе застрял малый полосатик. Этот вид китов вырастает примерно до десяти метров.