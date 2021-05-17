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Видео: Россиянки оголились в защиту коров

Мария Грибова
2 часа назад
Российские зоозащитницы разделись у Министерства сельского хозяйства в защиту коров. Видео акции опубликовал Telegram-канал «Бушующий мир».
Таким образом девушки решили призвать перейти на пальмовое масло, чтобы уберечь животных от мучений. Активистки настаивают на том, что уже давно есть дешевая и полезная альтернатива молочным жирам.
На груди девушек в масках коров присутствовала надпись "Хватит нас доить".
Ранее "Рамблер" писал о том, почему шута называют гороховым.
Безумный мир,Видео,Минсельхоз,
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