Рыбаки, рискуя жизнью, спасли корову от 20 крокодилов

Мужчины привязали лодку на берегу и побежали спасать животных. Они вооружились ветками на случай, если на них нападут крокодилы. Одной из коров удалось выбраться самостоятельно, а другая застряла в трясине. Набросив веревку ей на шею, мужчины вытянули корову: