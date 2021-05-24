Рыбаки, рискуя жизнью, спасли корову от 20 крокодилов

Двое рыбаков на реке Орд в Австралии, рискуя жизнью, спасли корову от 20 огромных гребнистых крокодилов. На видео обратило внимание издание Daily Mail.
21 мая Грант Мелейси и Тревор Тирни отправились на рыбалку.
"Мы весь день рыбачили и собирались возвращаться в лагерь, когда увидели двух коров, которые увязли в трясине на берегу реки. Они пытались выбраться, но только увязали еще сильнее",
Мужчины привязали лодку на берегу и побежали спасать животных. Они вооружились ветками на случай, если на них нападут крокодилы. Одной из коров удалось выбраться самостоятельно, а другая застряла в трясине. Набросив веревку ей на шею, мужчины вытянули корову:
"Корова совсем выбилась из сил и тяжело дышала. Ее трясло. Оказавшись на суше, она потеряла сознание".
После спасения животного австралийцы отправились дальше по реке и увидели, что неподалеку от них 20 крокодилов поедали тело другой коровы.