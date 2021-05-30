Прошел конкурс на самые проблемные школьные туалеты

Британский бренд бытовой химии Domestos, принадлежащий компании Unilever, запустил конкурс на самый проблемный туалет в российских школах. В его рамках ученики присылали фотографии уборных в своих образовательных учреждениях, а потом зрители на сайте голосовали за худший туалет. Теперь бренд выбрал 6 школ, где отремонтирует уборные.