Прошел конкурс на самые проблемные школьные туалеты

Британский бренд бытовой химии Domestos, принадлежащий компании Unilever, запустил конкурс на самый проблемный туалет в российских школах. В его рамках ученики присылали фотографии уборных в своих образовательных учреждениях, а потом зрители на сайте голосовали за худший туалет. Теперь бренд выбрал 6 школ, где отремонтирует уборные.
Школы-победители оказались расположены в городах Гусь-Хрустальный, Чебоксары, Междуреченск, Волгоград, Нефтекамск, а также в станице Елизаветинской. На кадрах из школ можно заметить обваливающуюся плитку, протекшие трубы, грязный пол и сантехнику. Некоторые участники сообщили, что дети отпрашиваются домой из школы, чтобы сходить в туалет.