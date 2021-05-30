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Прошел конкурс на самые проблемные школьные туалеты

Елизавета Назарова
16 часов назад
Британский бренд бытовой химии Domestos, принадлежащий компании Unilever, запустил конкурс на самый проблемный туалет в российских школах. В его рамках ученики присылали фотографии уборных в своих образовательных учреждениях, а потом зрители на сайте голосовали за худший туалет. Теперь бренд выбрал 6 школ, где отремонтирует уборные.
Прошел конкурс на самые проблемные школьные туалеты
Фото: promonado.rupromonado.ru
Школы-победители оказались расположены в городах Гусь-Хрустальный, Чебоксары, Междуреченск, Волгоград, Нефтекамск, а также в станице Елизаветинской. На кадрах из школ можно заметить обваливающуюся плитку, протекшие трубы, грязный пол и сантехнику. Некоторые участники сообщили, что дети отпрашиваются домой из школы, чтобы сходить в туалет.
Сообщается, что все участники конкурса получат годовой запас средств Domestos.
Безумный мир,
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