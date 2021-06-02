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В Индии начали поклоняться теленку с двумя головами

Анна Арсеньева
3 часа назад
Жители деревни Катихар в индийском штате Бихар начали поклоняться теленку с двумя головами. Местные сочли животное предвестником окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yahoo News.
Корова родила двухголового теленка 21 мая. У него четыре глаза и два рта. Животное сняли на видео. Одна из женщин склонилась перед теленком в молитве, а другая - положила перед ним подношения.
Жители назвали его "божественным даром". По их мнению, это реинкарнация индийских богов Вишну и Лакшми.
Безумный мир,Видео,Yahoo,
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