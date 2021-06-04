Женщина поймала огромную змею голыми руками

Пользователей Сети удивило видео, на котором женщина из Вьетнама голыми руками ловит огромную змею.
На ролике видно, как женщина в медицинской маске ловит змею на обочине дороги. Змея усердно извивается и пытается напасть на женщину, но вьетнамка уворачивается и даже обезвреживает рептилию.
В конце видео женщина уходит со змеей, обвивающейся вокруг ее тела.
«Мы шли по улице и увидели женщину, которая пыталась поймать большую змею. Мы решили остановиться и снять этот момент на видео. Ее поведение выглядит рискованным», — рассказали авторы видео.
Пользователи Сети были восхищены храбростью, ловкостью и смелостью вьетнамки.