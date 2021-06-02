В Калифорнии женщина прогнала медведя, который пытался залезть к ней во двор через забор. Когда хищник пытался проникнуть на территорию участка, к нему подбежали собаки. Он пытался отпугнуть их лапой, но на лай выбежала хозяйка дома, работавшая в саду. Она буквально голыми руками вытолкнула медведя обратно.
Ролик стал вирусным в Сети из-за героизма женщины. В итоге ни она, ни собаки не пострадали. Журналистам хозяйка дома заявила, что планирует усилить защиту двора и поставить более высокий забор.