В Калифорнии женщина прогнала медведя, который пытался залезть к ней во двор через забор. Когда хищник пытался проникнуть на территорию участка, к нему подбежали собаки. Он пытался отпугнуть их лапой, но на лай выбежала хозяйка дома, работавшая в саду. Она буквально голыми руками вытолкнула медведя обратно.