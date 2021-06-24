Попугай украл и съел бриллианты хозяйки

В Таиланде попугай украл и проглотил 21 бриллиант из ожерелья своей хозяйки. Об этом сообщили местные СМИ.

Так, 22 июня, в Бангкоке попугай вида солнечная аратинга по кличке Фрости залез в хозяйскую шкатулку с драгоценностями. Птицу привлекли сияющие камни бриллиантового ожерелья и Фрости, не долго думая, решил съесть их на завтрак.

Уже к полудню ослабевший попугай начал отказываться от пищи. В ветеринарной клинике Фрости сделали рентген и обнаружили в его желудке птицы маленькие объекты, похожие на бусины. Врачи вскрыли крошечный желудок и удалили инородные объекты под общим наркозом.

Бриллианты, извлеченные из желудка птицы, медики вернули хозяйке.

Каждый из 21 бриллиантов был весом около 0,2 карата.

«Этих птиц привлекают блестящие вещи. Мы часто сталкиваемся с подобными ситуациями, но этот случай особенный, потому что попугай съел очень много бриллиантов», — подчеркнул Доктор Кунтита Павинасакорн.

Острые камни травмировали птицу изнутри.

«Они могли бы повредить внутренние органы птицы, если бы хозяйка не привезла ее к нам», — отметил ветеринар.