В Токио, в районе Сибуя возле железнодорожной станции Синдзюку установили огромный билборд с мяукающим котом. Гигантский 4К-экран транслирует трехцветного кота, который громко мяукает. Видео с ним появилось в Twitter-аккаунте пользователя с ником @cross_s_vision. Также трансляция билборда есть в прямом эфире на Youtube.

По задумке создателей, кот "просыпается" в 7 утра и ложится "спать" в час ночи. Он периодически появляется между рекламными роликами.