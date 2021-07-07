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Гигантский билборд с мяукающим 3D-котом установили в Токио

Стелла Шмель
6 часов назад
В Токио, в районе Сибуя возле железнодорожной станции Синдзюку установили огромный билборд с мяукающим котом. Гигантский 4К-экран транслирует трехцветного кота, который громко мяукает. Видео с ним появилось в Twitter-аккаунте пользователя с ником @cross_s_vision. Также трансляция билборда есть в прямом эфире на Youtube.
По задумке создателей, кот "просыпается" в 7 утра и ложится "спать" в час ночи. Он периодически появляется между рекламными роликами.
Смотрите в видео, как выглядит огромный мяукающий кот, который появляется на одном из домов в Токио.
Ранее "Рамблер" писал, что рыбаки встретили акулу-людоеда.
Безумный мир,Видео,
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