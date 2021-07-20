Гигантскую медузу размером с собаку нашли на пляже

Гигантскую медузу размером с лабрадора нашли на шотландском пляже. Об этом сообщает издание Daily Star.

Фото: Teamdogs.co.uk Teamdogs.co.uk

Фиона Макгарва (Fiona McGarva) в 6:30 утра гуляла по пляжу Эйр в округе Саут-Эршир около с двумя лабрадорами. Вдруг ее собаки заметили гигантскую медузу на песке.

На фото, сделанном женщиной, видно, что медуза больше собаки.

«После прилива на пляже лежало несколько медуз, в чем нет ничего необычного, а потом я наткнулась на это чудовище», — объяснила она.

На снимке заметно, что медуза внутри нежно-розового цвета. Скорее всего, она относится к самому крупному виду медуз в Великобритании Rhizostoma pulmo. Это безобидные для человека медузы, которые могут достигать 150 сантиметров в диаметре и весить до 25 килограммов.