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Гигантскую медузу размером с лабрадора нашли на пляже

Диана Товсепова
3 часа назад
Гигантскую медузу размером с лабрадора нашли на шотландском пляже. Об этом сообщает издание Daily Star.
Гигантскую медузу размером с собаку нашли на пляже
Фото: Teamdogs.co.ukTeamdogs.co.uk
Фиона Макгарва (Fiona McGarva) в 6:30 утра гуляла по пляжу Эйр в округе Саут-Эршир около с двумя лабрадорами. Вдруг ее собаки заметили гигантскую медузу на песке.
На фото, сделанном женщиной, видно, что медуза больше собаки.
«После прилива на пляже лежало несколько медуз, в чем нет ничего необычного, а потом я наткнулась на это чудовище», — объяснила она.
На снимке заметно, что медуза внутри нежно-розового цвета. Скорее всего, она относится к самому крупному виду медуз в Великобритании Rhizostoma pulmo. Это безобидные для человека медузы, которые могут достигать 150 сантиметров в диаметре и весить до 25 килограммов.
«Она была похожа на пожеванную собакой игрушку из веревок», — добавила женщина.
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