"Это произошло из-за тектонической активности. Оставаться здесь очень опасно. Возможно, произошла какая-то вулканическая активность", - написал один пользователь, в то время как другой прокомментировал: " Не совсем из-за тектонической активности, но метан, застрявший в земле, высвобождается, заставляя влажный слой образовывать пузырь, вот что, кажется, происходит на этом видео".