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Земля растет на глазах: очевидцев шокировал природный феномен в Индии

Даня Виттиг
3 часа назад

В штате Харьяна на севере Индии местные жители стали очевидцами уникального природного феномена – земля начала расти прямо из-под воды. Видео в Facebook разместила Джагат Вани, оно стало вирусным и набрало 5,7 миллиона просмотров.

На кадрах земля под водой внезапно начинает подниматься, оставляя окружающих в шоке. Слышно, как человек, записывающий видео, просит наблюдающих отступить, так как это может быть опасно для их жизни.

"Это что-то новое. Это потрясающе. Земля поднимается сама по себе. Мы понятия не имеем, что происходит", - слышно, как говорят мужчины на записи.

В чем причина такого феномена – пока неизвестно. Пользователи считают, что земля могла подняться из-за тектонической активности. Другие говорили, что это произошло из-за метана.

"Это произошло из-за тектонической активности. Оставаться здесь очень опасно. Возможно, произошла какая-то вулканическая активность", - написал один пользователь, в то время как другой прокомментировал: " Не совсем из-за тектонической активности, но метан, застрявший в земле, высвобождается, заставляя влажный слой образовывать пузырь, вот что, кажется, происходит на этом видео".

Ранее "Рамблер" сообщал, на какие земли России претендуют другие люди.

Безумный мир,Видео,
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