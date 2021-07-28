В Малайзии два гигантских варана устроили разборку на парковке перед исследовательским центром в Малайзии. Видео с рептилиями опубликовали в Twitter.

Два ящера сцепились и попытались повалить друг друга на землю. Пользователи уже посмотрели видео более шестисот тысяч раз. Многие решили, что вараны обнимаются, но на самом деле они борятся за самку.