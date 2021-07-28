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Два гигантских варана устроили разборку и попали на видео

Диана Товсепова
2 часа назад

В Малайзии два гигантских варана устроили разборку на парковке перед исследовательским центром в Малайзии. Видео с рептилиями опубликовали в Twitter.

Два ящера сцепились и попытались повалить друг друга на землю. Пользователи уже посмотрели видео более шестисот тысяч раз. Многие решили, что вараны обнимаются, но на самом деле они борятся за самку.

Пользователи начали шутить в комментариях:

«Это я и мои друзья, когда закончится карантин»;

«Даже вараны скучают по своим друзьям»;

«Годзилла против Годзиллы».

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые впервые заметили свет из-за черной дыры.

Безумный мир,Видео,
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