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Ученые впервые увидели свет из-за черной дыры

Диана Товсепова
2 часа назад

Ученые обнаружили странные вспышки, которые оказались отражением, полученным от обратной стороны сверхмассивной черной дыры. Это первый случай прямого наблюдения света, приходящего из-за черной дыры. Это явление, предсказанно общей теорией относительности Эйнштейна, но до сих пор не подтвержденное. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ученые впервые увидели свет из-за черной дыры
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Астрофизик Стэнфордского университета Дэн Уилкинс (Dan Wilkins) заметил что-то неожиданное, изучая сверхмассивную черную дыру в центре галактики на расстоянии 800 миллионов световых лет от Земли.

Кроме ярких рентгеновских вспышек, телескопы зафиксировали дополнительные вспышки, которые появились позже, но были менее яркими и разных "цветов". Эти отблески, или световые эхо, согласно расчетам, соответствовали рентгеновским лучам, отраженным от обратной стороны черной дыры.

"Любой свет, который попадет в черную дыру, не выходит из нее, поэтому мы не должны видеть то, что находится позади черной дыры, — приводятся в пресс-релизе университета слова Дэна Уилкинса, научного сотрудника Института астрофизики элементарных частиц и космологии и Национальной ускорительной лаборатории SLAC Стэнфордского университета. — Причина, по которой мы можем это видеть, заключается в том, что черная дыра искривляет пространство, отклоняет свет и закручивает вокруг себя магнитные поля".

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