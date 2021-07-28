Ученые впервые увидели свет из-за черной дыры

Ученые обнаружили странные вспышки, которые оказались отражением, полученным от обратной стороны сверхмассивной черной дыры. Это первый случай прямого наблюдения света, приходящего из-за черной дыры. Это явление, предсказанно общей теорией относительности Эйнштейна, но до сих пор не подтвержденное. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Астрофизик Стэнфордского университета Дэн Уилкинс (Dan Wilkins) заметил что-то неожиданное, изучая сверхмассивную черную дыру в центре галактики на расстоянии 800 миллионов световых лет от Земли.
Кроме ярких рентгеновских вспышек, телескопы зафиксировали дополнительные вспышки, которые появились позже, но были менее яркими и разных "цветов". Эти отблески, или световые эхо, согласно расчетам, соответствовали рентгеновским лучам, отраженным от обратной стороны черной дыры.
"Любой свет, который попадет в черную дыру, не выходит из нее, поэтому мы не должны видеть то, что находится позади черной дыры, — приводятся в пресс-релизе университета слова Дэна Уилкинса, научного сотрудника Института астрофизики элементарных частиц и космологии и Национальной ускорительной лаборатории SLAC Стэнфордского университета. — Причина, по которой мы можем это видеть, заключается в том, что черная дыра искривляет пространство, отклоняет свет и закручивает вокруг себя магнитные поля".