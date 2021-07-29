В Сети высмеяли преступницу с внешностью Кардашьян

Преступница из Великобритании Тара Хэнлон стала объектом шуток в социальных сетях из-за внешнего сходства с американской звездой Ким Кардашьян. Комментарии появились под записью портала CourtNewsUK в Twitter.
30-летняя девушка сделала пластические операции ради сходства с Кардашьян. Британка занималась нечестным бизнесом и была приговорена к двум годам и десяти месяцам тюрьмы за отмывание пяти миллионов фунтов стерлингов (около 511 миллионов рублей). Ее задержали в аэропорту Хитроу в октябре 2020 года. Девушка хотела улететь в Дубай с крупной суммой денег.
Снимок преступницы разлетелся по социальным сетям. Пользователи Twitter написали, что злоумышленница совсем не похожа на звезду, и поделились мемами:
«Если она двойник Ким Кардашьян, могу ли я называть себя копией Рианны?», «Они похожи, потому что обе — женщины?», «Она скорее напоминает Майкла Джексона», «Не вижу сходства», «Как Ким? Что? И как вы пришли к такому умозаключению?»
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