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В соцсетях высмеяли преступницу с внешностью Кардашьян

Анна Арсеньева
36 минут назад

Преступница из Великобритании Тара Хэнлон стала объектом шуток в социальных сетях из-за внешнего сходства с американской звездой Ким Кардашьян. Комментарии появились под записью портала CourtNewsUK в Twitter.

В Сети высмеяли преступницу с внешностью Кардашьян
Фото: @NCA_LynneOwens/Twitter@NCA_LynneOwens/Twitter

30-летняя девушка сделала пластические операции ради сходства с Кардашьян. Британка занималась нечестным бизнесом и была приговорена к двум годам и десяти месяцам тюрьмы за отмывание пяти миллионов фунтов стерлингов (около 511 миллионов рублей). Ее задержали в аэропорту Хитроу в октябре 2020 года. Девушка хотела улететь в Дубай с крупной суммой денег.

Снимок преступницы разлетелся по социальным сетям. Пользователи Twitter написали, что злоумышленница совсем не похожа на звезду, и поделились мемами:

«Если она двойник Ким Кардашьян, могу ли я называть себя копией Рианны?», «Они похожи, потому что обе — женщины?», «Она скорее напоминает Майкла Джексона», «Не вижу сходства», «Как Ким? Что? И как вы пришли к такому умозаключению?»

Ранее "Рамблер" сообщал, что "путешественник во времени" предупредил о затопленных городах.

Безумный мир,Ким Кардашьян,Майкл Джексон,
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