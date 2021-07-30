Австралийская гребчиха Джессика Фокс выступила на олимпиаде в Токио и завоевала бронзовую медаль в финале соревнования на байдарке-одиночке.

Сделала она это на лодке, у которой сломалась корма. Особенно интересно, что повреждение починили с помощью презерватива. Так, на место повреждения наложили карбоновую смесь, а презервативом все закрепили. Процесс ремонта олимпийская чемпионка показала в ТикТок.

«Спорим, вы и подумать не могли, что презервативы сгодятся для ремонта каяка», — написала она.

Спортсменка также пошутила, что это обеспечило «гладкий финиш». Причем этот презерватив — один из тех 160 тысяч, которые организаторы соревнований раздали жителям Олимпийской деревни.