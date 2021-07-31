В небе над Турцией заметили странную вспышку

В социальных сетях появился видеоролик, на котором зафиксировано необычное свечение в небе. На странное видео обратило внимание РИА Новости.

На кадрах отчетливо видно, как в ночном небе внезапно появилось, а затем так же быстро исчезло странное свечение зеленоватого оттенка. Вспышка длилась всего несколько секунд.

Власти страны пока никаких комментариев о произошедшем не давали. Местные жители выдвигают свои предположения: некоторые считают, что камеры зафиксировали падение метеорита, другие склонны полагать, что на видео попал крупный фрагмент космического мусора.