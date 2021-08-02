Рыбаки получили 39 миллионов за пойманную рыбу

Американец Питер Шульц вместе со своей командой рыбаков выловили гигантскую рыбу-меч. Она весит 136 килограммов, сообщает Fox News.

Фото: Facebook / Maryland.gov Facebook / Maryland.gov

Чтобы изловить рыбу, мужчинам понадобилось восемь часов. Шульц поблагодарил команду и оценил вклад каждого из участников.

Размер улова был подтвержден представителем Департамента природных ресурсов. Рыбаки участвовали в турнире Big Fish Classic Tournament, проходившем в Оушн Сити в штате Мэриленд.

Победители турнира получили чек на 542,6 тысячи долларов, эта сумма эквивалентна 39,6 миллиона рублей.