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Рыбаки получили 39 миллионов за пойманную рыбу

Стелла Шмель
1 час назад

Американец Питер Шульц вместе со своей командой рыбаков выловили гигантскую рыбу-меч. Она весит 136 килограммов, сообщает Fox News.

Рыбаки получили 39 миллионов за пойманную рыбу
Фото: Facebook / Maryland.govFacebook / Maryland.gov

Чтобы изловить рыбу, мужчинам понадобилось восемь часов. Шульц поблагодарил команду и оценил вклад каждого из участников.

Размер улова был подтвержден представителем Департамента природных ресурсов. Рыбаки участвовали в турнире Big Fish Classic Tournament, проходившем в Оушн Сити в штате Мэриленд.

Победители турнира получили чек на 542,6 тысячи долларов, эта сумма эквивалентна 39,6 миллиона рублей.

Ранее "Рамблер" писал о ядовитых рыбах, которых можно встретить в мировом океане.

Безумный мир,Fox News,
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