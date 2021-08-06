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Попугай "достал" пса и кота и попал на видео

Даня Виттиг
6 часов назад

Пользовательница TikTok под ником yula.89 поделилась роликом с самым назойливым в мире попугаем, который несколько минут испытывал терпение других домашних животных.

Пернатый бегал за своими кошкой и собакой, клевал их и царапал когтями. Даже когда кот попытался успокоить наглую птицу, попугай не угомонился и продолжил добиваться внимания.

Видео с попугаем, которого в комментариях окрестили "гопником" собрало почти полмиллиона просмотров и сотни комментариев. А подписчики активно писали свои ощущения от увиденного

"Когда по графику нужно получить люлей и не важно, от кого именно", "Вот задира мелкий! Никакого покоя не дает", "Пернатой козявке повезло, что она оказалась рядом с теми, кто ее терпит", - писали фолловеры.

Ранее "Рамблер" сообщал, почему нельзя убегать при встрече с медведем.

Безумный мир,Видео,
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