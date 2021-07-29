Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Эксперт: при встрече с медведем убегать нельзя

Стелла Шмель
2 часа назад

Как вести себя в случае, если вы встретили медведя, рассказал доктор биологических наук, главный научный сотрудник Кавказского биосферного заповедника Анатолий Кудактин в беседе с РИА Новости.

Кудактин отметил, что ни в коем случае нельзя убегать - это только спровоцирует животное на погоню.

"Все, что бегает - это жертва. Упал - лежи и не шевелись, он трогать не будет, побежал и все. Если жертва не бегает, для медведя это неинтересно".

Эксперт добавил, что в последнее время медведь перестает бояться человека, а считает его источником легкой пищи: медведь начинает питаться отходами человеческой жизни и отдает предпочтение поиску именно их, а не ягод или кореньев. Именно поэтому объектом пристального интереса становится турист с рюкзаком еды.

Ранее "Рамблер" писал, что россиянка с медведем на рыбалке удивила иностранцев.

Истории,Видео,РИА Новости,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители