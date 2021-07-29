Эксперт: при встрече с медведем убегать нельзя

Как вести себя в случае, если вы встретили медведя, рассказал доктор биологических наук, главный научный сотрудник Кавказского биосферного заповедника Анатолий Кудактин в беседе с РИА Новости.

Кудактин отметил, что ни в коем случае нельзя убегать - это только спровоцирует животное на погоню.

"Все, что бегает - это жертва. Упал - лежи и не шевелись, он трогать не будет, побежал и все. Если жертва не бегает, для медведя это неинтересно".

Эксперт добавил, что в последнее время медведь перестает бояться человека, а считает его источником легкой пищи: медведь начинает питаться отходами человеческой жизни и отдает предпочтение поиску именно их, а не ягод или кореньев. Именно поэтому объектом пристального интереса становится турист с рюкзаком еды.