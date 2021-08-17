Редкую глубоководную рыбу, относящуюся к отряду китовидкообразных, удалось заснять ученым из Исследовательского центра аквариума залива Монтерей. Об этом сообщает The Independent с ссылкой на Twitter научно-исследовательского института.

Рыбу заметили у побережья Калифорнии в ходе долгого наблюдения. Ярко-оранжевую самку китовидкообразной рыбы засняли с помощью телеуправляемого подводного аппарата, работавшего у берегов штата на глубине 2013 метров. Исследователи утверждают, что за 34 года наблюдений представителей этого отряда удалось заметить всего 18 раз.

Главная особенность вида — способность принимать различные формы, из-за чего этих красочных рыб сравнивают с оборотнями.

«Китовидкообразную рыбу редко можно увидеть живой в глубине, поэтому в отношении этой замечательной рыбы остается так много загадок», — говорится в сообщении MBAR в Twitter.

LiveScience сообщает, что ярко-оранжевый цвет делает рыб невидимыми в глубоком океане, поскольку этот оттенок света невозможно обнаружить в такой глубокой воде.

Ученые также добавили: «С каждым глубоководным погружением мы открываем новые загадки и решаем другие».