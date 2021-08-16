В США обнаружили гигантского шершня-убийцу

В американском округе Ватком был обнаружен первый в 2021 году живой шершень-убийца. Об этом сообщается на сайте Департамента сельского хозяйства штата Вашингтон.

Фото: agr.wa.gov agr.wa.gov

Информация поступила 11 августа от местного жителя, который прислал фотографию насекомого. На следующий день энтомологи Департамента сельского хозяйства штата Вашингтон подтвердили, что это гигантский азиатский шершень Vespa mandarinia. Его укус может привести к смерти человека из-за высокотоксичного яда.

"Этот шершень демонстрирует то же поведение, которое мы наблюдали в прошлом году — нападает на гнезда бумажных ос", — рассказал энтомолог Свен Спичигер (Sven Spichiger).

Всех жителей призвали сообщать о замеченных шершнях, чтобы Департамент сельского хозяйства штата Вашингтон установил ловушки для Vespa mandarinia, в которых на насекомых будет ставиться метка, позволяющая отследить их маршрут до гнезда.