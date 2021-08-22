Установлена личность доплывшего до Японии россиянина

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник, личность мужчины предварительно установлена. Им оказался Ваас Феникс Нокард, в прошлом Владимир. Мужчина проживал на Курилах три года, постоянной работы у него нет. Известно, что у него уже были проблемы с законом - в Таиланде и на Бали он оказывался в полиции за подделку документов, а из Японии он был депортирован в 2011 году за нарушение визового режима.