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Россиянин доплыл до Японии и попросил убежища: его личность предварительно установлена

Стелла Шмель
3 часа назад

На днях стало известно, что россиянин вплавь добрался до острова Хоккайдо на севере Японии и обратился к местным властям с просьбой предоставить убежище. Мужчина преодолел 24 километра.

Установлена личность доплывшего до Японии россиянина
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник, личность мужчины предварительно установлена. Им оказался Ваас Феникс Нокард, в прошлом Владимир. Мужчина проживал на Курилах три года, постоянной работы у него нет. Известно, что у него уже были проблемы с законом - в Таиланде и на Бали он оказывался в полиции за подделку документов, а из Японии он был депортирован в 2011 году за нарушение визового режима.

"Три года он на Курилах прожил, нигде не работал, жил в Головнино, спал в палатке, или с кем познакомится — там и пристраивался",

- рассказал источник.

Предполагается, что до Японии мужчина доплыл с острова Кунашир, он добрался в гидрокостюме, оставив на берегу мотоцикл. Своей приятельнице он велел продать его и выслать ему вырученные деньги.

Ранее "Рамблер" писал, что ФСБ раскрыла архивы об испытаниях биооружия Японии на СССР.

Безумный мир,ФСБ,
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