ФСБ раскрыла архивы об испытаниях биооружия Японии на СССР

ФСБ России рассекретила документы с фамилиями советских военнопленных, которые отказались работать против СССР и в 1945 году отправили на смерть в специальный отряд 731-й Квантунской армии, где испытали против солдат бактериологическое оружие.

Среди архивных документов – протоколы допросов начальника концлагеря "Хогоин" Иосио Иидзимы и его заместителя Кендзи Ямагиси, допросы проводились в 1948-1949 годах в ходе подготовки к Хабаровскому процессу.

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В 1930-1945 годах в японском плену оказались несколько тысяч граждан СССР. В их числе советские военнослужащие и обычные люди, которых японцы выкрадывал прямо на территории Советского Союза. Далее людей помещали в концлагерь "Хогоин" ("Приют") в районе Харбина. Узников лагеря отправляли на опыты в находящийся неподалеку отряд 731, которым командовал генерал-лейтенант Сиро Исии.

допросе в январе 1948 года заместитель начальника концлагеря "Хогоин" Кендзи Ямагиси, основной задачей лагеря было получение от пленных информации об военных и экономических возможностях Советского Союза, политической ситуации в стране. При этом к советским гражданам применялись всевозможные пытки.

"Непокорные нашим японским интересам советские военнослужащие, содержавшиеся в лагере "Хогоин", физически нами истреблялись, причем такое истребление осуществлялось в 731-м химическом диверсионном отряде, в котором над обреченными к смерти советскими людьми предварительно производились различные опыты в целях испытания действия новых химических отравляющих веществ и бактериологических средств", — говорил Ямагиси.

Руководство направляло людей в 731-й отряд без их личных вещей, так как одежду и советскую военную форму использовали для обмундирования отправленных на территорию СССР разведчиков.

Готовясь к войне против Советского Союза и других государств, в Токио возлагали большие надежды на применение бактериологического оружия, проводя при этом его разработку и испытания над живыми людьми.