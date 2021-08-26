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В Европе женщину не пускают в зоопарк из-за "романа" с шимпанзе

Диана Товсепова
1 час назад

В бельгийском зоопарке в Антверпене постоянной гостье запретили посещать ее любимца — шимпанзе. Как сообщает Insider, это мешает его контактам с сородичами.

Женщину не пускают в зоопарк из-за "романа" с шимпанзе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ади Тиммерманс рассказала о том, что администрация зоопарка запретила ей визиты к 38-летнему шимпанзе Чит. Женщина уже четыре года каждую неделю приходила проведать друга:

"Я люблю его, и он любит меня", — говорит женщина.

Ади считает, что их отношения с Читу были похожи на роман и показывает снимки, на которых она прижимается к стеклу вольера и посылает своему избраннику воздушные поцелуи.

Сара Лафо, представитель зоосада, назвала вескую причину для запретов:

"Когда Чита постоянно окружен посетителями, другие животные игнорируют его и не считают частью группы", — объясняет она.

В результате обезьяна оказывалась изолированной от сородичей.

Интересно, что Чита был домашним животным, но 30 лет назад бывшие владельцы отдали его в зоопарк, потому как за ним сложно было следить. При этом у него и раньше были проблемами с другими шимпанзе, а в 2008 году его даже ранили в драке.

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