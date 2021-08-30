Украинцев назвали «божьей нацией» из-за борща

Украинская писательница Лариса Ницой высказала мнение, что украинцы являются «божьей нацией». Об этом женщина заявила в интервью с изданием «Главред».
В беседе зашла речь о происхождении борща. По мнению писательницы, разговоры о том, гастрономическим наследием какой страны можно считать суп, являются «московскими дикостями». Для Ларисы вопрос о происхождении борща является делом принципа.
«Так они же все украли: матрешки — в Китае, пельмени — где-то там же, а теперь наш борщ тырят. У меня такое впечатление, что русские не могут создать чего-то своего — нация „что вижу, все мое! “», — высказалась Лариса.
Писательница отметила, что украинцы — искренний и доверчивый народ, поэтому их любит Бог. Упоминания об этом есть в древних летописях, отметила Лариса. Писательница отметила, что украинцам надо научиться «выгрызать свое».
«Мы всегда, создавая комфортные условия для себя и своего, старались сделать тепленько и другим, приглашали: "Иди к нам, мы тебя тоже нагреем и накормим"», — добавила активистка.
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