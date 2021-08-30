Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Украинцев назвали «божьей нацией» из-за борща

Мира Маркина
1 час назад

Украинская писательница Лариса Ницой высказала мнение, что украинцы являются «божьей нацией». Об этом женщина заявила в интервью с изданием «Главред».

Украинцев назвали «божьей нацией» из-за борща
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В беседе зашла речь о происхождении борща. По мнению писательницы, разговоры о том, гастрономическим наследием какой страны можно считать суп, являются «московскими дикостями». Для Ларисы вопрос о происхождении борща является делом принципа.

«Так они же все украли: матрешки — в Китае, пельмени — где-то там же, а теперь наш борщ тырят. У меня такое впечатление, что русские не могут создать чего-то своего — нация „что вижу, все мое! “», — высказалась Лариса.

Писательница отметила, что украинцы — искренний и доверчивый народ, поэтому их любит Бог. Упоминания об этом есть в древних летописях, отметила Лариса. Писательница отметила, что украинцам надо научиться «выгрызать свое».

«Мы всегда, создавая комфортные условия для себя и своего, старались сделать тепленько и другим, приглашали: "Иди к нам, мы тебя тоже нагреем и накормим"», — добавила активистка.

Ранее «Рамблер» рассказывал, как живет самый дорогой город Донецкой области.

Безумный мир,Лариса Ницой,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители