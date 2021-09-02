Россияне стали вице-чемпионами мира по обниманию деревьев

Вице-чемпионами мира по обниманию деревьев стали россияне Ольга и Иван. Об участии в соревновании они рассказали в своем Instagram-аккаунте.
«Мы с семьей участвовали в этом чемпионате и стали вице-чемпионами. И на следующий год уже в самой в Финляндии мы будем представлять Россию»,
— рассказала Ольга, добавив, что первое место досталось жительнице Казахстана.
По словам россиянки, для участия в конкурсе они выбрали необычное дерево — сосну с тремя стволами. Участница рассказала, что ходят легенды, будто это дерево волшебное и исполняет желания.
Напомним, что чемпионат мира, стартовавший 21 августа 2021 года в горнолыжном курорте Леви, по обниманию деревьев попал на видео.