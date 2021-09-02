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Россияне стали вице-чемпионами мира по обниманию деревьев

Катерина Саломе
2 часа назад

Вице-чемпионами мира по обниманию деревьев стали россияне Ольга и Иван. Об участии в соревновании они рассказали в своем Instagram-аккаунте.

Россияне стали вице-чемпионами мира по обниманию деревьев
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Мы с семьей участвовали в этом чемпионате и стали вице-чемпионами. И на следующий год уже в самой в Финляндии мы будем представлять Россию»,

— рассказала Ольга, добавив, что первое место досталось жительнице Казахстана.

По словам россиянки, для участия в конкурсе они выбрали необычное дерево — сосну с тремя стволами. Участница рассказала, что ходят легенды, будто это дерево волшебное и исполняет желания.

Напомним, что чемпионат мира, стартовавший 21 августа 2021 года в горнолыжном курорте Леви, по обниманию деревьев попал на видео.

Безумный мир,
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