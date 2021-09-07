Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

«Путешественник во времени» назвал важные для человечества даты

Катерина Саломе
24 минуты назад

Самопровозглашенный путешественник во времени назвал три важнейших для человечества события. Он считает, что произойдут они в сентябре текущего года. Своими мыслями аноним поделился в своем аккаунте в TikTok.

«Путешественник во времени» назвал важные для человечества даты
Фото: DepositphotosDepositphotos

Юзер под ником @aesthetictimewarper утверждает, что он путешествует во времени и прибыл из 2714 года. Он публично заявил, что 11 сентября на Землю явятся инопланетяне, чтобы забрать четыре тысячи квалифицированных рабочих и детей на планету под названием Проксима Б. Также, по мнению «путешественника во времени», на восточное побережье США, в особенности на Южную Каролину, обрушится самый крупный в истории человечества ураган. Это случится, как утверждает пользователь, 14 сентября. А 26 числа шимпанзе научится говорить и сообщит людям «тайную информацию».

К слову, пока ни одно из предсказаний пользователя @aesthetictimewarper так и не сбылось. Но несмотря на это, его аудитория в TikTok активно растет. На него подписаны уже 860,4 тысячи пользователей. «Путешественник во времени» обещал показать лицо своим подписчикам после того, как количество юзеров на его странице достигнет одного миллиона.

Основатель социальной сети «Вконтакте» и мессенджера Telegram раскритиковал контент Netflix и TikTok в своем канале. Он уверен, что качество потребляемой человеком информации напрямую влияет на психическое состояние человека. Предприниматель призвал пользователей не тратить время на просмотр сериалов Netflix и ролики TikTok.

Безумный мир,Павел Дуров,Netflix,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители