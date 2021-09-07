«Путешественник во времени» назвал важные для человечества даты

Самопровозглашенный путешественник во времени назвал три важнейших для человечества события. Он считает, что произойдут они в сентябре текущего года. Своими мыслями аноним поделился в своем аккаунте в TikTok.
Юзер под ником @aesthetictimewarper утверждает, что он путешествует во времени и прибыл из 2714 года. Он публично заявил, что 11 сентября на Землю явятся инопланетяне, чтобы забрать четыре тысячи квалифицированных рабочих и детей на планету под названием Проксима Б. Также, по мнению «путешественника во времени», на восточное побережье США, в особенности на Южную Каролину, обрушится самый крупный в истории человечества ураган. Это случится, как утверждает пользователь, 14 сентября. А 26 числа шимпанзе научится говорить и сообщит людям «тайную информацию».
К слову, пока ни одно из предсказаний пользователя @aesthetictimewarper так и не сбылось. Но несмотря на это, его аудитория в TikTok активно растет. На него подписаны уже 860,4 тысячи пользователей. «Путешественник во времени» обещал показать лицо своим подписчикам после того, как количество юзеров на его странице достигнет одного миллиона.
Основатель социальной сети «Вконтакте» и мессенджера Telegram раскритиковал контент Netflix и TikTok в своем канале. Он уверен, что качество потребляемой человеком информации напрямую влияет на психическое состояние человека. Предприниматель призвал пользователей не тратить время на просмотр сериалов Netflix и ролики TikTok.