«Путешественник во времени» назвал важные для человечества даты

Самопровозглашенный путешественник во времени назвал три важнейших для человечества события. Он считает, что произойдут они в сентябре текущего года. Своими мыслями аноним поделился в своем аккаунте в TikTok.

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Юзер под ником @aesthetictimewarper утверждает, что он путешествует во времени и прибыл из 2714 года. Он публично заявил, что 11 сентября на Землю явятся инопланетяне, чтобы забрать четыре тысячи квалифицированных рабочих и детей на планету под названием Проксима Б. Также, по мнению «путешественника во времени», на восточное побережье США, в особенности на Южную Каролину, обрушится самый крупный в истории человечества ураган. Это случится, как утверждает пользователь, 14 сентября. А 26 числа шимпанзе научится говорить и сообщит людям «тайную информацию».

К слову, пока ни одно из предсказаний пользователя @aesthetictimewarper так и не сбылось. Но несмотря на это, его аудитория в TikTok активно растет. На него подписаны уже 860,4 тысячи пользователей. «Путешественник во времени» обещал показать лицо своим подписчикам после того, как количество юзеров на его странице достигнет одного миллиона.