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Дуров сравнил контент Netflix и TikTok с «липкой грязью»

Кристина Уколова
5 часов назад

Основатель социальной сети «Вконтакте» и мессенджера Telegram раскритиковал контент Netflix и TikTok в своем канале. Он уверен, что качество потребляемой человеком информации напрямую влияет на психическое состояние человека. Предприниматель призвал пользователей не тратить время на просмотр сериалов Netflix и ролики TikTok.

Дуров сравнил контент Netflix и TikTok с «липкой грязью»
Фото: @durov@durov

Павел Дуров считает, что мозг нужно загружать реальными фактами, а не выдуманными проблемами героев сериалов. По мнению бизнесмена, мозг не способен отличить настоящие проблемы от вымышленных, поэтому тратит ресурсы на решение лишних задач.

«Мы должны очистить наши головы от липкой грязи нерелевантного контента, который ежедневно предлагают нам алгоритмы, чтобы стать творческими и продуктивными. Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над собственным разумом», — объяснил свою точку зрения Дуров.

Ранее сотрудники рассказали о загадке Стива Джобса, которую он задавал на собеседовании в Apple.

Люди,Стив Джобс,Павел Дуров,Netflix,Apple,
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