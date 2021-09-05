Дуров сравнил контент Netflix и TikTok с «липкой грязью»

Основатель социальной сети «Вконтакте» и мессенджера Telegram раскритиковал контент Netflix и TikTok в своем канале. Он уверен, что качество потребляемой человеком информации напрямую влияет на психическое состояние человека. Предприниматель призвал пользователей не тратить время на просмотр сериалов Netflix и ролики TikTok.

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Павел Дуров считает, что мозг нужно загружать реальными фактами, а не выдуманными проблемами героев сериалов. По мнению бизнесмена, мозг не способен отличить настоящие проблемы от вымышленных, поэтому тратит ресурсы на решение лишних задач.

«Мы должны очистить наши головы от липкой грязи нерелевантного контента, который ежедневно предлагают нам алгоритмы, чтобы стать творческими и продуктивными. Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над собственным разумом», — объяснил свою точку зрения Дуров.