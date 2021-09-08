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Школьник нашел дорогу к центру Земли на карте

Мария Каткова
5 часов назад

Британский школьник Рори Чепмен увидел на Google-картах место с неожиданным названием "Отверстие, ведущее к центру Земли". На пост в Facebook обратили внимание журналисты Liverpool Echo.

Школьник нашел дорогу к центру Земли на карте
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Чепмен сообщил, что рассматривал карты и хотел найти место для семейной прогулки. Так он наткнулся на архипелаг островов Хилбр на северо-западе Англии — местный заповедник. На одном из островов он нашел достопримечательность, которая ведет к центру Земли.

Мальчик подумал, что кто-то вырыл там огромную яму, которая ведет к центру Земли и спросил у своего отца ответ. Тот решил опубликовать пост на Facebook и попросил помощи у пользователей социальной сети.

После ажиотажа вокруг поста, один из комментаторов сообщил, что метку с достопримечательностью убрали.

В последнее время в мире творится все больше странностей. Так, самопровозглашенной путешественник во времени назвал главные даты для человечества.

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