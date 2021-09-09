В Киеве поставят памятник борщу

Жителям Киева предложат выбрать место для установки памятника борщу. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Инициатором установки памятника стал шеф-повар Евгений Клопотенко. По его словам, борщ — национальное блюдо украинской кухни и неотъемлемая часть культурного наследия страны.
На Украине уже установлены скульптуры пончиков, соленого огурца, арбуза, мороженого и других продуктов питания, но борщ до сих пор не увековечен.
Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко поддержал повара.
«Необходимо ценить нашу идентичность и демонстрировать миру украинские культурные достояния», — заявил Бондаренко.
Бондаренко уверен, что появление памятника поможет развитию гастротуризма в городе.