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В Киеве поставят памятник борщу

Даша Краснова
24 минуты назад

Жителям Киева предложат выбрать место для установки памятника борщу. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В Киеве поставят памятник борщу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инициатором установки памятника стал шеф-повар Евгений Клопотенко. По его словам, борщ — национальное блюдо украинской кухни и неотъемлемая часть культурного наследия страны.

На Украине уже установлены скульптуры пончиков, соленого огурца, арбуза, мороженого и других продуктов питания, но борщ до сих пор не увековечен.

Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко поддержал повара.

«Необходимо ценить нашу идентичность и демонстрировать миру украинские культурные достояния», — заявил Бондаренко.

Бондаренко уверен, что появление памятника поможет развитию гастротуризма в городе.

Кстати, недавноукраинская писательница назвала народ "божьей нацией" как раз из-за борща.

Безумный мир,Владимир Бондаренко,
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