В Киеве поставят памятник борщу

Жителям Киева предложат выбрать место для установки памятника борщу. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Инициатором установки памятника стал шеф-повар Евгений Клопотенко. По его словам, борщ — национальное блюдо украинской кухни и неотъемлемая часть культурного наследия страны.

На Украине уже установлены скульптуры пончиков, соленого огурца, арбуза, мороженого и других продуктов питания, но борщ до сих пор не увековечен.