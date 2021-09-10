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100 млн: пара выиграла в лотерею и потратила все за полгода

Мария Иглина
5 минут назад

Пара из английского города Ситон, графство Девон, выиграла в лотерею миллион фунтов стерлингов (100,7 миллиона рублей) и потратила все деньги всего за полгода. Об этом сообщает Daily Star.

100 млн: пара выиграла в лотерею и потратила все за полгода
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Победителями лотереи стали Нил и Сью Смарт. Как только они получили подтверждение от компании-организатора, пара стала планировать, как потратить деньги.

Сью уволилась с работы, а Нил решил доработать до пенсии. Около 600 тысяч фунтов стерлингов (60,5 миллиона рублей) британцы потратили на покупку нового жилья — они переехали из маленького дома со старой террасой в большой дом, где может уместиться вся семья, включая родителей Нила и Сью. Часть денег пара вложила в премиальные облигации.

Затем Нил приобрел автомобиль марки Mazda CX-5. А в 2022 году пара собирается в двухнедельный круиз по Карибским островам.

Нил дал совет тем, кто хочет выиграть в лотерею. Он призвал всех не зацикливаться на выигрыше и отпустить ситуацию:

"Просто время от времени играйте, как это делал я"

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