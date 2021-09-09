Женщина разбогатела на 3 млн по дороге в гости

Жительница американского города Балтимор сходила в гости к подруге и разбогатела на 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей). Об этом сообщает информационное агентство UPI.
73-летняя американка выходила от подруги и увидела магазин, где продавались лотерейные билеты. Не долго думая, женщина решила взять один.
«Я люблю играть в моментальную лотерею, и решила проверить, есть ли у них такие билеты», — отметила она.
Женщина приобрела билет за пять долларов (366 рублей) и стерла защитный слой прямо в магазине.
«Я была в шоке, когда увидела, что выиграла 50 тысяч долларов. Я решила перепроверить, все ли правильно поняла», — сказала американка.
Сотрудник магазина просканировал билет и подтвердил, что женщина выиграла приз. На полученные деньги она сможет выкупить дом, так как недвижимость в Америке стоит очень дорого. Дочери американки тоже не сразу поверили в новость о выигрыше.
«Они приехали, чтобы посмотреть на билет. Они изучили и сам билет, и сайт лотереи, и просто не могут поверить в то, что это случилось», — пояснила она.
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