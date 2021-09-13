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Россиянин создал "суровую" бетонную неваляшку

Стелла Шмель
2 часа назад

Житель Челябинска Владислав Новиков-Барковский показал изделие, которое подготовил ко Дню города.

Россиянин создал "суровую" бетонную неваляшку
Фото: @redrichman@redrichman

"Вот и время подоспело. Завтра у Челябинска юбилей - 285 годиков. К этому событию я и приурочил новый челябинский сувенир - бетонную неваляшку",

- написал он на стене своей страницы "Вконтакте".

Как пишет ГТРК "Южный Урал", вес игрушки составил около 300 граммов, а ширина и высота — 7 и 10,5 сантиметра соответственно.

"Традиционная челябинская бетонная неваляшка, или в простонародье - «Изделие ЧБНО-9/21ю285СС»* предназначена для тихих игр суровых челябинских мужчин и дам возраста от 3 лет",

- пояснил автор изделия.

Пока суровые россияне создают игрушки из бетона, корейцы спроектировали искусственную кожу, способную менять цвет.

Безумный мир,ГТРК "Южный Урал",
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