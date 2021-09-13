Россиянин создал "суровую" бетонную неваляшку

Житель Челябинска Владислав Новиков-Барковский показал изделие, которое подготовил ко Дню города.
"Вот и время подоспело. Завтра у Челябинска юбилей - 285 годиков. К этому событию я и приурочил новый челябинский сувенир - бетонную неваляшку",
- написал он на стене своей страницы "Вконтакте".
Как пишет ГТРК "Южный Урал", вес игрушки составил около 300 граммов, а ширина и высота — 7 и 10,5 сантиметра соответственно.
"Традиционная челябинская бетонная неваляшка, или в простонародье - «Изделие ЧБНО-9/21ю285СС»* предназначена для тихих игр суровых челябинских мужчин и дам возраста от 3 лет",
- пояснил автор изделия.
Пока суровые россияне создают игрушки из бетона, корейцы спроектировали искусственную кожу, способную менять цвет.