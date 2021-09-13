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Россиянка 20 лет жила с паспортом умершей

Мира Маркина
56 минут назад

Жительница Москвы на протяжении 20 лет жила по документам умершего человека. Об этом сообщает "МК".

Россиянка 20 лет жила с паспортом умершей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В конце 90-х россиянка по имени Наталья пропала. Родители подали заявлении на розыск, и позже их дочь признали умершей. Однако все это время женщина жила со старым паспортом, и узнала о своей "смерти" в полиции, когда потеряла документы.

На самом деле москвичка не пропала, а намеренно ушла из дома, оставив родителям свою дочь. Все это время она не общалась с родственниками.

Доказывать о том, что она жива, россиянке пришлось в суде.

Другой россиянин создал "суровую" бетонную неваляшку ко Дню города в Челябинске.

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