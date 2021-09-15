В Нью-Йорке продают дом, кишащий привидениями

В Нью-Йорке продают дом с девятью привидениями, которые живут в подвале. Об этом сообщает Times Union.
Домом владеет женщина по имени Мишель Белл. Она утверждает, что здание буквально кишит призраками. Всего в доме прячется девять душ, пять — члены ее семьи, среди которых есть и ее сын Ник. Один из духов — девушка, которая снимала дом у Белл. Она была найдена убитой. Также в подвале дома можно найти призраков трех неизвестных мужчин.
Особняк был построен в 1890 году, про него делали программы на телеканалах Discovery ID и TLC. Хозяйка дома утверждает, что различные исследователи зафиксировали в доме призрачную активность, все они сосредоточены, конечно же, в подвале.
Дом продается за 444 444 долларов. Хозяйка придумала легенду о том, что это — число ангела, но возможно она просто не хочет торговаться.
Этот дом наверняка купят те, кто точно не смотрел сериал "Американская история ужасов". А вот история, произошедшая в России, тоже достойна сюжета сериала. Девушка 20 лет была признана мертвой, но на самом деле была жива.